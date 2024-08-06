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Политика 6 августа 2024 14:31

Путин поручил привлекать участников СВО к патриотическому воспитанию детей

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Путин поручил привлекать участников СВО к патриотическому воспитанию детей

Участников специальной военной операции (СВО) начнут привлекать к военно-патриотическому воспитанию детей в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети».

Соответствующее поручение правительству и комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети» дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

Одним из способов привлечения к воспитательной работе участников СВО станет развитие в регионах России отделений автономной некоммерческой организации профессионального допобразования.

Название упомянутой в указе российского лидера организации – «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи». На его развитие поручено предусмотреть в 2025–2030 максимальные объемы бюджетных средств.

Ответственными за исполнение поручения главы государства назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

#обучение #СВО #поручение #Владимир Путин
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