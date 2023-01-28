Путин поручил привлечь 10 трлн рублей инвестиций в приоритетные промышленные проекты

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны и Центральному банку при участии ВЭБ.РФ принять дополнительные меры для привлечения до 2030 года в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции не менее 10 трлн рублей.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и государственной корпорацией развития „ВЭБ.РФ“ обеспечить подготовку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на поддержку привлечения инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции <…>», — сказано в перечне поручений, принятых по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который прошел 15 декабря 2022 года.

При этом в 2023 году должно быть привлечено не менее 2 трлн рублей инвестиций, а до 2030 года — не менее 10 трлн рублей.

Кроме того, Путин потребовал в ходе этой работы определить перечень приоритетной промышленной продукции, а также предоставить субсидии из федерального бюджета кредитным организациям и специализированным обществам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации таких проектов.

Помимо этого, власти и госкорпорация должны определить проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции, для которых окажется задействовано стимулирующее банковское регулирование и механизм поручительства ВЭБ.РФ.

Ответственными за исполнение поручения назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Первый доклад они должны будут представить до 1 марта 2023 года, затем им предстоит отчитываться один раз в полгода.