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Общество 17 января 2024 11:31

Путин поручил принять меры по защите репутации педагогов

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Президент России Владимир Путин поручил принять меры по защите чести, достоинства и репутации педагогов. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Правительство и Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека должны до 1 июля 2024 года подготовить соответствующие предложения. Меры должны быть приняты в свете распространения и публичной оценки действий и информации о педагогах в социальных сетях и с применением современных ИКТ.

Помимо этого, глава государства получил изучить варианты для регламентации нагрузки на учителей.

#защита #педагоги #Владимир Путин
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