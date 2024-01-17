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Путин поручил принять меры по защите репутации педагогов
Президент России Владимир Путин поручил принять меры по защите чести, достоинства и репутации педагогов. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Правительство и Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека должны до 1 июля 2024 года подготовить соответствующие предложения. Меры должны быть приняты в свете распространения и публичной оценки действий и информации о педагогах в социальных сетях и с применением современных ИКТ.
Помимо этого, глава государства получил изучить варианты для регламентации нагрузки на учителей.
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