Путин поручил принять меры по увековечиванию памяти участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству культуры и Министерству просвещения совместно с руководителями регионов страны и автономной некоммерческой организацией «Комитет семей воинов Отечества» принять меры по увековечению памяти участников специальной военной операции на Украине.

«<…> обеспечить создание общественных пространств, арт-объектов, школьных музеев, посвященных участникам специальной военной операции, проявившим отвагу, мужество и героизм, и проведение в школах уроков по этой теме», — сказано в одном из поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Из документа следует, что к процессу мемориализации предполагается привлечь «ветеранские организации, а также ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции».

Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 апреля 2023 года. Ответственными назначены министр культуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, руководители субъектов Федерации и глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин поручил обеспечить показ документального кино о спецоперации на Украине.