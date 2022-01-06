Путин поручил принять меры для сохранения этнокультурного разнообразия народов РФ

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину проработать и принять меры, касающиеся сохранения этнокультурного многообразия народов страны. Поручение дано в рамках проведения в 2022-м Года культурного наследия народов РФ.

«Правительству РФ в рамках проведения Года культурного наследия народов России разработать совместно с Советом при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Советом при Президенте РФ по культуре и искусству и принять меры по реализации конституционных гарантий сохранения этнокультурного многообразия народов РФ, а также по оказанию на регулярной основе дополнительной поддержки мастерам народного искусства и традиционного художественного творчества», — отмечается в тексте документа, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Контроль над исполнением поручения возложен на Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также первого замруководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко, советника Президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого. Меры должны быть разработаны и приняты до марта 2022 года.