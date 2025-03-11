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Общество 11 марта 2025 13:12

Путин поручил представить предложения по проведению «Семейной зарницы» в России

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Путин поручил представить предложения по проведению «Семейной зарницы» в России
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по организации «Семейной зарницы» во всех регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам 47-го заседания Российского организационного комитета «Победа», состоявшегося 15 января, глава государства утвердил перечень поручений.

Комплекс соревновательных мероприятий «Семейная зарница» будет включать в себя состязания спортивной, интеллектуальной и творческой направленности для семей с детьми, отмечается в сообщении пресс-службы.

Доклад по поручению ожидается до 31 марта текущего года. Ответственными назначены первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

#Владимир Путин #зарница
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