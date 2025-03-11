Путин поручил представить предложения по проведению «Семейной зарницы» в России

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по организации «Семейной зарницы» во всех регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам 47-го заседания Российского организационного комитета «Победа», состоявшегося 15 января, глава государства утвердил перечень поручений.



Комплекс соревновательных мероприятий «Семейная зарница» будет включать в себя состязания спортивной, интеллектуальной и творческой направленности для семей с детьми, отмечается в сообщении пресс-службы.



Доклад по поручению ожидается до 31 марта текущего года. Ответственными назначены первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.