Путин поручил представить меры по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях

Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по пресечению возможных издевательств в СИЗО и колониях. Ответственными за его выполнение назначены Минюст и Генпрокуратура, в частности главы ведомств Константин Чуйченко и Игорь Краснов.

Поручение главы государства должно быть исполнено к 1 июня текущего года, сообщает пресс-служба Кремля.

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — отмечается в документе.