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Ру Тат
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Официальная хроника
6 января 2022  12:50

Путин поручил представить меры по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях

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Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по пресечению возможных издевательств в СИЗО и колониях. Ответственными за его выполнение назначены Минюст и Генпрокуратура, в частности главы ведомств Константин Чуйченко и Игорь Краснов. 

Поручение главы государства должно быть исполнено к 1 июня текущего года, сообщает пресс-служба Кремля.

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — отмечается в документе.

#издевательства #СИЗО #колонии
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