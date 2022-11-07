Путин поручил создать в России молодежное экодвижение

Президент России Владимир Путин поручил Правительству до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения. Ответственным назначены замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что российский лидер также поручил Кабмину РФ совместно с администрацией Президента и властями Камчатского края обеспечить ежегодное проведение в регионе молодежного экологического форума «Экосистема».

Первый доклад по проделанной работе должен быть представлен до 1 февраля 2023 года и далее подготавливаться каждый год. Ответственными назначены Премьер-министр России Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.