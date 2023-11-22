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Путин поручил предоставить субсидии участникам СВО на проведение газа
Участникам спецоперации, проживающим в газифицированных регионах, могут предоставить субсидию на газификацию домов. Об этом говорится в перечне поручений Президента Владимира Путина по итогам Российской энергетической недели.
Размер субсидии составит не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение. Потратить средства можно на покупку газового оборудования, а также проведение работ, необходимых для присоединения к сетям, в границах земельных участков.
Кроме того, услуга по заявке будет доступна инвалидам I группы и гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить предоставление проживающим в газифицированных населенных пунктах участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, в случае поступления от таких граждан соответствующей заявки», — отмечается в документе.
Должностные лица должны предоставить информацию о принятых мерах в Правительство России до 15 января 2024 года.
Кроме того, Правительству поручено обеспечить софинансирование субсидий субъектам Федерации.
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