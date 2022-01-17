Путин поручил Правительству РФ регулярно рассматривать ход реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил регулярно анализировать ход реализации национальных проектов на заседаниях президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, данных по итогам прошедшего 15 декабря заседания этого совета.

«<…> обеспечить на заседаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам регулярное рассмотрение информации о ходе реализации национальных проектов, а также преимущественно очное обсуждение предложений по корректировке паспортов национальных проектов», — сказано в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

Поручение адресовано Правительству страны. О его исполнении оно должно будет впервые отчитаться до 1 февраля, а затем делать доклад раз в полгода.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, цели нацпроектов были скорректированы.