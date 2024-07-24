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Политика 24 июля 2024 21:13

Путин поручил правительству перевезти госкомпании из Москвы в регионы

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны к 1 октября сообщить о предложениях по поэтапному переезду государственных компаний из Москвы в регионы.

Переезд, согласно поручению российского лидера, затронет также компании с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Особое внимание Путин поручил уделить городам, расположенным в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

#Владимир Путин #компании #Москва #регионы России
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