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Ру Тат
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17 сентября 2021  20:22

Путин поручил повысить спрос на российское оптоволокно

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Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличения спроса на российское оптоволокно. Решения, которые помогут в ее выполнении, разработают Правительство и «ВЭБ.РФ», сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития „ВЭБ.РФ“ принять решения, направленные на увеличение спроса на оптическое волокно, производимое на территории Российской Федерации, и повышение его конкурентоспособности», — говорится в перечне поручений главы государства.

В документе отмечается, что задача должна быть выполнена до 1 декабря текущего года.

#Владимир Путин #оптоволокно
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