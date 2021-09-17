Путин поручил повысить спрос на российское оптоволокно

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличения спроса на российское оптоволокно. Решения, которые помогут в ее выполнении, разработают Правительство и «ВЭБ.РФ», сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития „ВЭБ.РФ“ принять решения, направленные на увеличение спроса на оптическое волокно, производимое на территории Российской Федерации, и повышение его конкурентоспособности», — говорится в перечне поручений главы государства.

В документе отмечается, что задача должна быть выполнена до 1 декабря текущего года.