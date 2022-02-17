Путин поручил повысить реальные доходы россиян не меньше чем на 2,5%

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить реальные располагаемые доходы граждан не менее чем на 2,5%. С таким поручением глава государства выступил на совещании по экономическим вопросам.

«Такие ориентиры перед Правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить», — цитирует его пресс-служба Кремля.

По словам Путина, повышение доходов россиян не должно опираться лишь на соцподдержку. Также в этом должен быть задействован экономический рост — «базовое условие для решения социальных задач».

Реальные располагаемые доходы — это сумма дохода гражданина после вычета обязательных платежей и с учетом инфляции.