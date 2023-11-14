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Путин поручил повысить лимиты по «Дальневосточной ипотеке»
Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в программу «Дальневосточная ипотека». В частности, изменятся лимиты и критерии для получения кредита. Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Так, верхняя планка ипотеки будет увеличена до 9 млн рублей на приобретение квартиры на первичном рынке или строительство дома площадью свыше 60 кв. метров.
После изменений присоединиться к программе смогут и работники организаций ОПК, работающие в регионах Дальнего Востока, на сухопутных территориях Арктической зоны. При этом к ним не будут применяться ограничения по возрасту и семейному положению плательщика.
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