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Путин поручил повысить доступность массового спорта в России
Количество россиян, регулярно занимающихся спортом, увеличилось с 40% до 56,8%. Однако необходимо еще больше повысить доступность массового спорта в стране, продолжить создавать условия для этого, заявил накануне Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия спортивных объектов. Детали приводит пресс-служба Кремля.
По данным главы государства, на создание комфортных условий для занятий спортом в России с 2019 года выделено около 160 млрд рублей. Появилось множество новых спортобъектов, в том числе стадионов, спортплощадок, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Для свыше 700 спортшкол закуплено новое оборудование.
«Обязательно будем и дальше повышать доступность и массового спорта, массовых спортивных движений. Ну и, конечно, создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов», — подчеркнул Президент.
По его словам, для достижения этих показателей важно объединить усилия государства, общества и бизнеса.
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