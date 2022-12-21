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Технологии
21 декабря 2022  17:02

Путин поручил повсеместно использовать российские беспилотники

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Российские беспилотники необходимо усовершенствовать, а затем расширить область их применения в Вооруженных силах РФ. Об этом на расширенной коллегии Минобороны заявил Президент России Владимир Путин.

«Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах», — объяснил глава государства.

По его словам, использование БПЛА позволит максимально быстро засекать противника и передавать информацию для нанесения удара в режиме реального времени. Кроме того, все беспилотники должны быть связаны и образовать единую разведывательную сеть с защищенными каналами связи со штабом и командирами.

#Владимир Путин #беспилотники
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