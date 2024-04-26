Путин поручил постоянно донастраивать поддержку участников СВО

Законодательные органы и партийные фракции должны продолжать конструктивное взаимодействие с Правительством России, главами регионов, деловым и экспертным сообществом. Одним из важнейших направлений для их совместной работы является поддержка участников спецоперации, заявил Президент России Владимир Путин.

«Это касается всех направлений: и экономики, и социальной сферы, и развития регионов. И, конечно, особым, объединяющим всех вопросом является поддержка наших героев, семей ветеранов и участников специальной военной операции. Приняты важнейшие законодательные акты, созданы дополнительные правовые и социальные гарантии. Я прошу их и дальше совершенствовать, постоянно донастраивать с учетом конкретных жизненных ситуаций», — отметил он в ходе встречи с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге.