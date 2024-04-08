Путин поручил подумать над созданием центров развития компетенций в дружественных странах

В дружественных России странах могут появится центры развития передовых компетенций. Создать их планируют на основе российских платформ, следует из поручения Президента РФ Владимира Путина.

Правительству и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов поручено создать «дорожную карту» для реализации и распространения проекта. Также планируется провести его обсуждение с представителями стран — членов БРИКС и ЕАЭС.

Срок исполнения поручения – до 30 июня 2024 года, говорится на сайте Кремля.