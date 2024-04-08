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Путин поручил подумать над созданием центров развития компетенций в дружественных странах
В дружественных России странах могут появится центры развития передовых компетенций. Создать их планируют на основе российских платформ, следует из поручения Президента РФ Владимира Путина.
Правительству и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов поручено создать «дорожную карту» для реализации и распространения проекта. Также планируется провести его обсуждение с представителями стран — членов БРИКС и ЕАЭС.
Срок исполнения поручения – до 30 июня 2024 года, говорится на сайте Кремля.
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