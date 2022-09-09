Путин поручил подписать соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Россия подпишет с Абхазией соглашение о двойном гражданстве. Принять предложение Министерства иностранных дел России поручил сегодня Президент РФ Владимир Путин.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — отмечается в распоряжении, появившемся на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин одобрил предварительный вариант документа и разрешил МИД вносить в него необходимые правки. Затем соглашение будет подписано обеими сторонами.