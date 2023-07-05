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Путин поручил поднять на современный уровень объекты культуры в новых регионах
Учреждения культуры в новых регионах России нуждаются в поддержке, реставрации и подъеме до современных стандартов. Об этом на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой заявил Президент России Владимир Путин.
«К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской [народной республике]. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, всё чистенько, убрано», — заметил он.
Любимова отметила, что работа с новыми территориями организована на основе национального проекта «Культура». Как и в других субъектах, здесь производится перезагрузка библиотек, театрально-концертных и других учреждений.
Участники встречи обсудили крупные проекты, реализованные министерством, а также проведение международных событий и конкурсов на фоне внешнего давления и попыток «отменить» российскую культуру.
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