Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил Подносовой разобраться с загруженностью судов
Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Она была назначена на эту должность 17 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
В начале встречи Путин отметил вклад предшественника Подносовой Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд России на протяжении 35 лет. Также глава государства обозначил круг задач, стоящих перед новым руководителем.
«Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов, один из них — это загруженность судов. И в этой связи — вы знаете — разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — обратился к собеседнице Президент.
Кроме того, он обратил внимание на решения Верховного суда, которые сейчас рассматриваются в парламенте, в том числе связанные с внесудебными решениями. Это «вопросы тонкие», заметил Путин, за которыми все же нужен определенный контроль со стороны судов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»