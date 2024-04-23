Путин поручил Подносовой разобраться с загруженностью судов

Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Она была назначена на эту должность 17 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале встречи Путин отметил вклад предшественника Подносовой Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд России на протяжении 35 лет. Также глава государства обозначил круг задач, стоящих перед новым руководителем.

«Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов, один из них — это загруженность судов. И в этой связи — вы знаете — разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — обратился к собеседнице Президент.

Кроме того, он обратил внимание на решения Верховного суда, которые сейчас рассматриваются в парламенте, в том числе связанные с внесудебными решениями. Это «вопросы тонкие», заметил Путин, за которыми все же нужен определенный контроль со стороны судов.