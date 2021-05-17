Путин поручил подготовить законопроект об учете домашних и бездомных животных

Кабмин РФ займется разработкой законодательных изменений о ведении учета домашних животных, а также мониторинга популяции бездомных животных. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик», — отмечается в поручении.

Кроме того, Правительство подготовит поправки для усовершенствования системы обращения с бездомными животными. Так, появятся целевые показатели для связанных с этим мероприятий, в том числе вакцинации и стерилизации, будут созданы единые требования к приютам. Будет рассматриваться и развитие благотворительной и волонтерской деятельности в данной сфере.

Поправки коснутся таких вопросов, как содержание и разведение домашних и диких животных, порядок передачи питомца в приюты, создание специальной системы, которая будет реагировать на сообщения населения о вреде, нанесенном животными их жизни и здоровью.

Цель законопроекта — формирование ответственного отношения к питомцам. Поручение должно быть исполнено до 1 декабря этого года.