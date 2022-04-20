Путин поручил подготовить стратегию действий России в ВТО

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить обновленную стратегию действий России во Всемирной торговой организации. Он отметил, что санкции, введенные ВТО против российских металлургических компаний, незаконны и не соответствуют принципам самой организации, сообщает пресс-служба Кремля.

«В этой связи поручаю Правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года», — заявил он на совещании, посвященном вопросам развития металлургического комплекса.

Президент подчеркнул: в ближайшем будущем нет оснований полагать, что Запад изменит отношение по санкциям против РФ, поэтому важно подготовить собственную стратегию развития металлургии.

«Уже говорил: нет оснований полагать, что поведение наших партнеров [по санкциям в отношении РФ] принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства», — сказал он.

Так, к примеру, нужно скорректировать структуру производства и поставок продукции российской металлургии.

«Россия — один из несомненных лидеров мировой металлургии. Мы находимся в пятерке [стран мира] по объемам производства стали, занимаем ведущие позиции по производству ряда цветных металлов», — напомнил Владимир Путин.