Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму поездок в Россию

Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить предложения по установлению безвизового режима иностранцам для поездок в Россию. Режим будет устанавливаться без учета принципа взаимности, сообщает пресс-служба Кремля.

Предложения Правительство должно проработать совместно с МИД, МВД и ФСБ.

«Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», – говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета.

Кроме того, Путин поручил подумать над возобновлением электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных для России, и по увеличению срока действия многократной туристической визы.