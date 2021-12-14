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Экология
14 декабря 2021  23:16

Путин поручил подготовить поручения по вопросам защиты экологии

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Вице-премьер Виктория Абрамченко и Администрация Президента РФ займутся созданием перечня поручений по вопросам защиты экологии. С такой просьбой к заместителю Председателя Правительства обратился глава государства Владимир Путин.

«Я вас попрошу вместе с коллегами из администрации подготовить по результатам нашего сегодняшнего обсуждения проект перечня поручений, чтобы ничего не пропало и ничего не было забыто», — заявил Владимир Путин во время совещания с Кабмином.

#Владимир Путин #экология
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