Путин поручил подготовить поручения по вопросам защиты экологии

Вице-премьер Виктория Абрамченко и Администрация Президента РФ займутся созданием перечня поручений по вопросам защиты экологии. С такой просьбой к заместителю Председателя Правительства обратился глава государства Владимир Путин.

«Я вас попрошу вместе с коллегами из администрации подготовить по результатам нашего сегодняшнего обсуждения проект перечня поручений, чтобы ничего не пропало и ничего не было забыто», — заявил Владимир Путин во время совещания с Кабмином.