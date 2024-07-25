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Путин поручил подготовить план строительства Национального центра «Россия»
Президент России Владимир Путин поручил составить план по строительству Национального центра «Россия». Работой займутся Администрация главы государства, Правительство Москвы и Дирекция выставки достижений «Россия», сообщается на сайте Кремля.
До 1 октября 2024 года должен быть представлен соответствующий доклад.
Уже в этом году на территории наццентра должен состояться международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее», а также выставка.
Напомним, что центр создается для сохранения наследия выставки-форума «Россия». Оргкомитет события будет преобразован в организационный комитет нового центра. Администрации Президента предстоит определить его состав до 1 сентября текущего года.
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