Путин поручил подготовить идеи по регистрации бездомных и выплате им пенсий

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по регистрации бездомных, выплате им пенсий и оказанию медицинской помощи. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, данных по итогам прошедшего 9 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«<…> подготовить <…> и представить предложения <…> о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания <…>», — говорится в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

Кроме того, должны быть разработаны дополнительные меры поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и медицинскую помощь бездомным.

Поручение адресовано Правительству страны и руководителям регионов. О его исполнении Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен будет отчитаться до 1 мая этого года.