Путин поручил поддержать отечественных производителей дорожной техники

Президент РФ Владимир Путин распорядился о поддержке отечественных производителей дорожной и специальной техники для реализации крупных проектов, связанных со строительными и дорожными работами. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства также поставил задачу снизить расходы строительных, коммунальных и автотранспортных организаций на лизинг отечественной дорожной и специальной техники и оборудования.

Ответственными назначены Премьер-министр Михаил Мишустин и председатели комиссий Госсовета РФ, которые должны до 15 июля 2022 подготовить доклад о проделанной работе.