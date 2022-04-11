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Строительство
11 апреля 2022  18:21

Путин поручил поддержать отечественных производителей дорожной техники

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Президент РФ Владимир Путин распорядился о поддержке отечественных производителей дорожной и специальной техники для реализации крупных проектов, связанных со строительными и дорожными работами. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства также поставил задачу снизить расходы строительных, коммунальных и автотранспортных организаций на лизинг отечественной дорожной и специальной техники и оборудования.

Ответственными назначены Премьер-министр Михаил Мишустин и председатели комиссий Госсовета РФ, которые должны до 15 июля 2022 подготовить доклад о проделанной работе.

#Владимир Путин #кабмин #поручения президента
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