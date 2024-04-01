Путин поручил пересмотреть правила оказания соцподдержки ряду участников СВО

Единовременную материальную помощь, оказываемую некоторым категориям участников СВО и военнослужащим из бюджетов разных уровней и иных источников, предлагают не учитывать при принятии решений об оказании им мер государственной соцпомощи, в том числе на основании соцконтракта. Об этом говорится в пересне поручений Президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение дано Правительству России. Оно касается доходов и сумм единовременной материальной помощи, которую получают участники спецоперации, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС России или войска Нацгвардии, военнослужащих, проходящих контрактную службу в ВС России, войсках Национальной гвардии, воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 ст.1 ФЗ «Об обороне». Также изменения могут быть распространены на служащих в войсках Национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции.

Срок выполнения поручения — до 27 апреля 2024 года.