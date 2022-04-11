Путин поручил отсрочить платежи за задержанный в иностранных государствах транспорт

Президент РФ Владимир Путин дал поручение об отсрочке по уплате платежей по договорам лизинга или кредитным договорам за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, до момента их возвращения в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства также поставил задачу установить упрощенный порядок осуществления страховых выплат по договорам страхования, заключенным в отношении транспортных средств, которые задержаны за рубежом.

Кроме того, транспортные компании — резиденты РФ должны получить больше наличной иностранной валюты для оплаты расходов при работе в иностранных государствах.

Ответственными за исполнение этих поручений назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Они должны отчитаться перед российским лидером об исполнении поручения до 25 апреля 2022 года.