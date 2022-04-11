news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
11 апреля 2022  19:18

Путин поручил отсрочить платежи за задержанный в иностранных государствах транспорт

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин дал поручение об отсрочке по уплате платежей по договорам лизинга или кредитным договорам за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, до момента их возвращения в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства также поставил задачу установить упрощенный порядок осуществления страховых выплат по договорам страхования, заключенным в отношении транспортных средств, которые задержаны за рубежом.

Кроме того, транспортные компании — резиденты РФ должны получить больше наличной иностранной валюты для оплаты расходов при работе в иностранных государствах.

Ответственными за исполнение этих поручений назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Они должны отчитаться перед российским лидером об исполнении поручения до 25 апреля 2022 года.

#Владимир Путин #Эльвира Набиуллина #Михаил Мишустин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное