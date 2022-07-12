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Культура
12 июля 2022  15:56

Путин поручил отпраздновать 125-летие МХАТ в 2023 году

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В 2023 году Московскому художественному академическому театру исполняется 125 лет. Отпраздновать это событие на федеральном уровне поручил Президент России Владимир Путин.

«В связи с исполняющимся в 2023 году 125-летием основания Владимиром Немировичем-Данченко и Константином Станиславским Московского художественного общедоступного театра постановляю провести в 2023-2024 гг. мероприятия, посвященные празднованию 125-летия основания <...> театра», — отмечается в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено образовать организационный комитет, который займется подготовкой и проведением события, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. На это Кабмину отводится три месяца.

#Владимир Путин #указ президента рф
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