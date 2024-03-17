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Путин поручил освободить участников СВО и их семьи от уплаты налога на имущество
Президент России Владимир Путин поручил внести в налоговое законодательство изменения, которые освободят участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество физлиц. Перечень поручений, утвержденный по итогам встречи главы государства со студентами – участникам СВО, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц, а также установление порядка получения ФНС России от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации с соблюдением требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну», – сказано в документе.
Срок исполнения поручения – 15 апреля этого года. Ответственный – Премьер-министр Михаил Мишустин.
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