Путин поручил освободить участников СВО и их семьи от уплаты налога на имущество

Президент России Владимир Путин поручил внести в налоговое законодательство изменения, которые освободят участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество физлиц. Перечень поручений, утвержденный по итогам встречи главы государства со студентами – участникам СВО, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц, а также установление порядка получения ФНС России от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации с соблюдением требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну», – сказано в документе.

Срок исполнения поручения – 15 апреля этого года. Ответственный – Премьер-министр Михаил Мишустин.