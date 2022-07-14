Путин поручил организовать в России хоккейные турниры для молодежных команд

В России необходимо организовать федеральные и международные турниры по хоккею для молодежных команд. С таким поручением к Минспорту, фонду «Талант и успех», а также федеральной территории «Сириус» обратился Президент России Владимир Путин. Перечень поручений опубликован пресс-службой Кремля.

Кроме того, на заседании попечительского совета образовательного фонда он порекомендовал изучить возможность проведения международных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий на ледовых аренах Москвы. Рассмотрением вопроса займутся Правительство столицы, Минспорт и Федерация фигурного катания России.

Также Владимир Путин поручил создать в стране Национальную молодежную студенческую спортивную лигу и провести финал ее соревнований на территории «Сириуса». Ответственными за выполнение наказа Президента назначены руководство Минспорта, Минобрнауки, фонда «Талант и успех» и федеральной территории «Сириус».