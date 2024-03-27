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Путин поручил организовать производство игровых консолей в России
Президент России Владимир Путин дал поручение о создании производства игровых консолей, а также операционной и облачной системы доставки игр и программ пользователям. Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — говорится в тексте, сформированном после совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области.
Поручение дано Правительству России. Вопрос должен быть рассмотрен до 15 июня текущего года.
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