Путин поручил организовать производство игровых консолей в России

Президент России Владимир Путин дал поручение о создании производства игровых консолей, а также операционной и облачной системы доставки игр и программ пользователям. Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — говорится в тексте, сформированном после совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области.

Поручение дано Правительству России. Вопрос должен быть рассмотрен до 15 июня текущего года.