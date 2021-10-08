Путин поручил организовать экспертизу учебников по некоторым дисциплинам бакалавриата
Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 декабря 2021 года проработать вопросы организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам программ бакалавриата, сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству РФ <…> проработать вопросы об организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам (модулям) программ бакалавриата и специалитета и об определении перечня дисциплин (модулей), по которым целесообразно осуществлять рецензирование учебников», — говорится в документе.
Ответственным за исполнение поручения был назначен Премьер-министр России Михаил Мишустин.