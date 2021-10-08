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8 октября 2021  19:59

Путин поручил организовать экспертизу учебников по некоторым дисциплинам бакалавриата

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Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 декабря 2021 года проработать вопросы организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам программ бакалавриата, сообщает пресс-служба Кремля

«Правительству РФ <…> проработать вопросы об организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам (модулям) программ бакалавриата и специалитета и об определении перечня дисциплин (модулей), по которым целесообразно осуществлять рецензирование учебников», — говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения был назначен Премьер-министр России Михаил Мишустин.

#Владимир Путин #поручения президента
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