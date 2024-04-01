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Путин поручил определить условия выдачи льготной ипотеки работникам ОПК
В России определят условия для выдачи льготных ипотечных кредитов работникам оборонно-промышленного комплекса. Вопросом займется Правительство, ответственным назначен Премьер-министр Михаил Мишустин.
«Рассмотреть вопрос об определении условий программы льготного ипотечного кредитования для работников организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территориях, испытывающих дефицит трудовых ресурсов», — говорится в поручении, данном Президентом России Владимиром Путиным. Список опубликован на сайте Кремля.
Срок выполнения поручения — до 27 апреля текущего года.
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