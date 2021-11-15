Путин поручил определить наиболее значимые транспортные проекты России

Президент России Владимир Путин поручил подготовить список наиболее важных проектов в сфере транспорта. Должна быть представлена информация об объемах финансирования и сроках выполнения, сообщается в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Выполнением поручения займутся Кабмин и комиссии Госсовета. Срок исполнения — 30 марта 2022 года.

«Подготовить предложения об определении перечня крупнейших наиболее значимых проектов в сфере транспортной инфраструктуры по всем видам транспорта, предполагаемых к осуществлению в период реализации Транспортной стратегии, с указанием предварительных объемов и источников их финансирования, сроков выполнения и ожидаемых социально-экономических эффектов», — говорится в перечне поручений.