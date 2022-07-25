Путин поручил определить экономическую модель развития отечественной авиаотрасли

Президент РФ Владимир Путин поручил определить экономическую модель развития авиаотрасли, в которой будут прописаны качество и доступность авиаперевозок. Глава государства провел сегодня совещание с членами Правительства.

«Необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновлении авиапарка будут учтены интересы наших граждан в части доступности и удобства перелетов», — сказал глава государства.

Он особо подчеркнул, что авиаперевозки должны быть доступны гражданам в том числе по цене. Затраты на развитие отрасли и обновление авиапарка не должны перекладываться на плечи пассажиров.

Кроме того, Президент отметил, что интересы авиастроителей и авиакомпаний для создания конкурентных условий приобретения и эксплуатации отечественных воздушных судов должны быть сбалансированы, передает РИА Новости.