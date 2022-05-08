Путин поручил оказать помощь пострадавшим от последствий природных пожаров в РФ

Всем родным и близким погибших в природных пожарах, а также тем, кто потерял жилье, необходимо оказать всю необходимую помощь. С таким поручением выступил Президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Губернатор Красноярского края [Александр] Усс доложил Президенту России о ситуации с природными пожарами, о мерах, которые предпринимаются для ликвидации последствий и предотвращения возможного ухудшения ситуации», — рассказал об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, также Владимир Путин заслушал доклад и. о. главы МЧС России Александра Чуприяна, посвященный ситуации в субъекте Федерации.

Накануне стало известно о возникновении пожаров в 16 населенных пунктах региона. Возгорания сопровождались порывами ветра до 40 м/с. Жертвами пожаров стали пять человек, сообщает Следком.