Путин поручил оказать помощь людям, пострадавшим от лесных пожаров в регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по ликвидации последствий пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области — Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей», поручив Правительству страны оказать помощь пострадавшим россиянам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> до 1 июля 2022 года обеспечить оказание гражданам, пострадавшим от пожаров, единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости, выплату единовременного пособия гражданам, здоровью которых причинен вред в результате пожаров, с учетом степени тяжести такого вреда, выплату единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате пожаров <…>», — сказано в тексте документа.

Президент также распорядился провести оценку ущерба, причиненного в результате пожаров жилым помещениям, объектам социальной, инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, и подготовить предложения об осуществлении компенсационных выплат за счет средств федерального бюджета.