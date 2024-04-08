Путин поручил оказать поддержку российским производителям комплектующих для станков

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Президент России Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку отечественным производителям комплектующих для станков. Кроме того, будут приняты меры для повышения уровня локализации таких производств, говорится в перечне на сайте Кремля.

Кроме того, Правительство при участии ОА «КОНАР» примет дополнительные меры для поддержки российских производителей комплектующих для судов, для повышения ценовой конкурентоспособности их изделий. В качестве возможной меры будет рассмотрен механизм возмещения затрат на производство и реализацию пилотной партии такой продукции.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 мая этого года.