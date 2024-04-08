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Путин поручил оказать поддержку российским производителям комплектующих для станков
Президент России Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку отечественным производителям комплектующих для станков. Кроме того, будут приняты меры для повышения уровня локализации таких производств, говорится в перечне на сайте Кремля.
Кроме того, Правительство при участии ОА «КОНАР» примет дополнительные меры для поддержки российских производителей комплектующих для судов, для повышения ценовой конкурентоспособности их изделий. В качестве возможной меры будет рассмотрен механизм возмещения затрат на производство и реализацию пилотной партии такой продукции.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 мая этого года.
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