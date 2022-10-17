Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим из-за падения самолета в Ейске

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета в Ейске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль.

Глава государства заслушал доклады главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы МЧС Александра Куренкова и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Кроме того, Президент поручил им вылететь в Ейск.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Ейске на жилой дом упал военный самолет. В Минобороны РФ рассказали, что при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34.