Путин поручил оценить качество изучения первой медпомощи в школах

В российских школах оценят качество изучения оказания первой медицинской помощи. В случае необходимости образовательные программы будут дополнены, поручил Президент РФ Владимир Путин.

Как сообщается на сайте Кремля, работа поручена Минпросвещению и Минздраву России и должна быть выполнена до 1 июля 2024 года.