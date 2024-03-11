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Путин поручил оценить качество изучения первой медпомощи в школах
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В российских школах оценят качество изучения оказания первой медицинской помощи. В случае необходимости образовательные программы будут дополнены, поручил Президент РФ Владимир Путин.
Как сообщается на сайте Кремля, работа поручена Минпросвещению и Минздраву России и должна быть выполнена до 1 июля 2024 года.
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