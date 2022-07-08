Путин поручил обсудить создание единой системы ПВО с Киргизией

Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании совместной системы противовоздушной обороны. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства РФ о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики», — отмечается в распоряжении.

Глава государства поручил МИД и Минобороны провести переговоры с киргизской стороной и, если договоренности будут достигнуты, подписать соответствующее соглашение с возможностью внесения изменений, не носящих принципиального характера.