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Официальная хроника
8 июля 2022  15:02

Путин поручил обсудить создание единой системы ПВО с Киргизией

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Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании совместной системы противовоздушной обороны. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства РФ о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики», — отмечается в распоряжении.

Глава государства поручил МИД и Минобороны провести переговоры с киргизской стороной и, если договоренности будут достигнуты, подписать соответствующее соглашение с возможностью внесения изменений, не носящих принципиального характера.

#Владимир Путин #Киргизия #системы пво
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