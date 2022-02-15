Путин поручил образовать оргкомитет по подготовке Петербургского юридического форума

Президент России Владимир Путин поручил образовать организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем оргкомитета назначен министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Согласно документу, заседания оргкомитета должны проводиться не реже двух раз в год, при необходимости возможны внеочередные встречи.

Ранее СМИ сообщали, что запланированный на май 2022 года Петербургский международный юридический форум отменен. Он должен был состояться с 18 по 22 мая. В прошлом году из-за пандемии коронавируса он был проведен в онлайн-формате.