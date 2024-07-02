Путин поручил обеспечить проведение IPO не меньше 10 компаний РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил министрам обеспечить проведение IPO не меньше 10 российских высокотехнологических компаний до 2030 года в рамках НТИ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, это и ряд других поручений глава государства дал по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Напомним, IPO – это первое публичное размещение акций на финансовых рынках.

Также российский лидер поручил правительству РФ обеспечить продление срока реализации Национальной технологической инициативы и предусмотреть в 2025-2027 годах финансы в госбюджете на реализацию данного поручения.

О результатах работ Путину должны доложить до 1 августа, а потом - один раз в год. Ответственность за исполнение поручений понесет глава российского правительства Михаил Мишустин.