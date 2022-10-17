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Общество
17 октября 2022  11:29

Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей и подростков

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Президент России Владимир Путин поставил Правительству РФ задачу закрепить в законодательстве нормы о полном государственном финансировании фильмов для детей и подростков. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, при участии автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» кабинет должен обеспечить регулярное производство современного цифрового контента и мультимедийных продуктов, которые будут способствовать патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения.

Как отмечает ТАСС, на эти цели со следующего года поручено регулярно выделять 3,9 млрд рублей из федерального бюджета. Первый доклад об исполнении этого поручения главе государства должны представить до 1 ноября, затем докладывать потребуется раз в полгода.

#Владимир Путин #Общество #дети
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