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Общество
3 января 2023  23:46

Путин поручил обеспечить показ документального кино о спецоперации на Украине

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Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству культуры страны обеспечить показ документального кино о специальной военной операции на Украине. Соответствующее поручение содержится в списке, опубликованном на сайте Кремля.

«Минкультуры России представить предложения: а) по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии <…>», — сказано в документе.

Кроме того, профильное ведомство должно подготовить идеи для организации фестиваля патриотического документального кино. Срок исполнения поручения — 1 марта 2023 года, представить доклад должна будет министр культуры Ольга Любимова.

Помимо этого, Министерству обороны РФ при участии автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» поручено «оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм».

Отчитаться об исполнении поручения также необходимо 1 марта, затем представлять доклады потребуется один раз в год. Ответственными назначены министр обороны Сергей Шойгу и глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

#Владимир Путин #документальное кино #спецоперация на Украине
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