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Ру Тат
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Общество
20 июня 2022  19:00

Путин поручил обеспечить лекарствами людей старше 18 лет с опасными заболеваниями

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Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить лекарствами людей после достижения ими возраста 18 лет в рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями «Круг добра». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> Принять решения, касающиеся обеспечения в рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, „Круг добра“ пациентов после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и оказания им медицинской помощи, первоначально на срок до 12 месяцев от момента достижения пациентом возраста 18 лет», — сказано в тексте документа.

Глава государства также поручил упростить процедуры ввоза лекарственных препаратов и медицинских изделий и предоставить фонду возможности формирования резерва отдельных лекарственных препаратов для незамедлительного обеспечения пациентов.
 
Кроме того, Путин поставил задачу определить условия и порядок осуществления единовременных выплат гражданам, награжденным медалью ордена «Родительская слава» и орденом «Родительская слава»; а также рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости для многодетных отцов.

#Владимир Путин #поручения президента
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