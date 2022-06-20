Путин поручил обеспечить лекарствами людей старше 18 лет с опасными заболеваниями

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить лекарствами людей после достижения ими возраста 18 лет в рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями «Круг добра». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> Принять решения, касающиеся обеспечения в рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, „Круг добра“ пациентов после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и оказания им медицинской помощи, первоначально на срок до 12 месяцев от момента достижения пациентом возраста 18 лет», — сказано в тексте документа.

Глава государства также поручил упростить процедуры ввоза лекарственных препаратов и медицинских изделий и предоставить фонду возможности формирования резерва отдельных лекарственных препаратов для незамедлительного обеспечения пациентов.



Кроме того, Путин поставил задачу определить условия и порядок осуществления единовременных выплат гражданам, награжденным медалью ордена «Родительская слава» и орденом «Родительская слава»; а также рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости для многодетных отцов.