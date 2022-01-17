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Строительство
17 января 2022  20:40

Путин поручил обеспечить доступность ипотеки на строительство индивидуальных домов

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ начиная с 2022 года сформулировать целевые показатели по выдаче ипотечных кредитов на строительство индивидуальных жилых домов и обеспечить доступность таких кредитов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 15 декабря заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Правительству Российской Федерации <…> определить начиная с 2022 года целевые значения показателей, характеризующих долю ипотечных кредитов, предоставляемых для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, в общем объеме ипотечных кредитов, и обеспечить доступность таких кредитов для населения», — сказано в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

О исполнении поручения Правительство должно будет впервые отчитаться до 1 апреля 2022 года. Затем кабинету предстоит делать доклад по этой теме раз в полгода.

#Владимир Путин #индивидуальное жилье #Ипотека
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