Путин поручил обеспечить доступность ипотеки на строительство индивидуальных домов

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ начиная с 2022 года сформулировать целевые показатели по выдаче ипотечных кредитов на строительство индивидуальных жилых домов и обеспечить доступность таких кредитов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 15 декабря заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Правительству Российской Федерации <…> определить начиная с 2022 года целевые значения показателей, характеризующих долю ипотечных кредитов, предоставляемых для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, в общем объеме ипотечных кредитов, и обеспечить доступность таких кредитов для населения», — сказано в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

О исполнении поручения Правительство должно будет впервые отчитаться до 1 апреля 2022 года. Затем кабинету предстоит делать доклад по этой теме раз в полгода.